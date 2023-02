Jovem morre após grave acidente com ônibus escolar no interior do PR

Da Redação

Com o impacto da batida, Tainá foi parar debaixo do ônibus

A jovem Tainá Perussi, de 27 anos, morreu após se envolver em um grave acidente no bairro Conjunto Hilário, em Terra Boa, no Noroeste do Paraná, na terça-feira (7). Ela conduzia uma motocicleta que bateu contra um ônibus escolar.

Com o impacto da batida, Tainá foi parar debaixo do ônibus e foi socorrida com traumatismo craniano. Uma criança estava na garupa, mas não apresentou ferimentos.

Perussi foi encaminhada para um hospital de Campo Mourão, mas não resistiu. Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem.

