Jovem morre após colisão entre caminhões de bebidas no Paraná
Perícia constatou que tacógrafo da carreta do sobrevivente estava com aferição vencida
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Um caminhoneiro de 24 anos morreu na madrugada desta terça-feira (5) após uma grave colisão envolvendo dois caminhões de carga na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A vítima, natural de Itajaí (Santa Catarina), conduzia um veículo modelo Iveco Daily que teve a cabine totalmente destruída com o impacto da batida. O jovem acabou prensado nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes mesmo de ser encaminhado a um hospital.
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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 3h30, na altura do quilômetro 497 da rodovia, na pista que segue no sentido a Curitiba. A colisão ocorreu contra uma carreta Scania R114 e, segundo a corporação, ambos os veículos transportavam carregamentos de bebidas no momento do choque.
O motorista da carreta Scania sobreviveu ao acidente e, conforme o protocolo de trânsito, foi submetido ao teste do bafômetro no local. O exame apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. No entanto, durante o trabalho de inspeção da Polícia Científica, os peritos constataram que o cronotacógrafo da carreta — equipamento obrigatório que registra a velocidade e o tempo de direção — estava com a aferição vencida. O aparelho foi imediatamente recolhido para ser submetido a uma perícia técnica detalhada.
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O atendimento da ocorrência mobilizou socorristas da concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, além de agentes da PRF e da Polícia Civil, que assumirá as investigações sobre as causas e a dinâmica da colisão. Após os trabalhos de perícia no trecho da rodovia, o corpo do jovem caminhoneiro foi recolhido e encaminhado à sede do Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa para a realização dos exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.