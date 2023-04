Jovem morre após colisão em bairro de Curitiba; câmera flagra acidente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A colisão ocorreu na noite de segunda-feira (17)

Um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos, terminou com a morte de uma jovem, de 20 anos, e deixou outras quatro pessoas feridas na noite de segunda-feira (17). De acordo com as informações da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, a batida ocorreu em um cruzamento entre as Avenidas Santa Bernadethe e Henry Ford, no bairro Fanny, na capital do Estado.

continua após publicidade .

A vítima fatal do acidente estava em um dos carros com outras duas pessoas, que também ficaram feridas. Inclusive, uma delas foi socorrida em estado grave.

O automóvel delas foi atingido por um carro que, segundo testemunhas, estava em uma velocidade incompatível com a da via, ou seja, transitava acima da velocidade permitida. Além disso, existe a suspeita de que ele estaria participando de um "racha".

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: BR-376 e BR-101 são totalmente interditadas nesta terça-feira (18)

A equipe de reportagem do Ric TV conversou com a tenente Priscylla, que deu mais detalhes sobre o caso. “Foi uma colisão no cruzamento, um dos veículos atingiu a lateral do outro. Atendemos cinco vítimas, todas em estado grave e uma em óbito”, informou.

Havia duas pessoas no automóvel que excedeu a velocidade, sendo uma passageira e o motorista. A mulher sofreu ferimentos. Já o motorista foi socorrido e, logo na sequência, encaminhado para a delegacia.

continua após publicidade .

O circuito de monitoramento de um estabelecimento que fica na localidade registrou o momento da batida dos veículos. Por conta da colisão, ambos ficaram destruídos.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News