Jovem morre após cirurgia estética no Paraná; caso é investigado

Lizzi Arami Ferreira Cantero morreu às 15h30

Um hospital de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, está sendo acusado após uma jovem, de 25 anos, morrer na instituição depois de ter realizado uma cirurgia estética. A família, que é natural do Paraguai, registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (07).

Lizzi Arami Ferreira Cantero morreu às 15h30 desta segunda-feira (06), de acordo com informações que constam no obituário da jovem. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) aguarda o laudo da perícia para determinar os próximos passos da investigação.

Após a liberação do Instituo Médico Legal (IML), o corpo de Cantero será encaminhado para o Paraguai. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (08), em Ciudad Del Este. Não foi divulgada qual cirurgia estética a jovem realizou no hospital paranaense.





