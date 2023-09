Jovem morre após carga de botijões de gás derrubar moto na PR-445

Siga o TNOnline no Google News

A garupa de uma motocicleta, de 32 anos, morreu em um grave acidente registrado na rodovia PR-445 na noite dessa quinta-feira (21), entre as cidades de Londrina e Tamarana, no Norte do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a tragédia aconteceu por volta das 19 horas e envolveu um caminhão, a motocicleta Honda CG 150 e um veículo Jeep Compass.

O caminhão transportava botijões de gás e, na altura do quilômetro 30, uma parte da carga teria se soltado e atingido a motocicleta que acabou sendo derrubada. O motociclista, de 36 anos, e a garupa, de 32, caíram na pista. Logo na sequência, o Jeep não conseguiu frear e acabou atropelando a mulher. Segundo as autoridades, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, também de 36 anos, colidiu contra uma canaleta, mas não ficou ferido. O motociclista foi encaminhado ao Hospital do Coração em Londrina com ferimentos. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A Polícia Civil também atendeu a ocorrência.

