Jovem morre após caminhonete colidir contra caminhão nesta madrugada

O acidente aconteceu na BR-376, em Ponta Grossa

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (18). De acordo com a corporação, uma caminhonete bateu violentamente na traseira de um caminhão, na BR-376, e resultou na morte de um jovem de 21 anos.

O caso ocorreu em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná.

A vítima fatal era passageira da caminhonete. Já o motorista do veículo, de 20 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não se feriu. O homem permaneceu no local e realizou teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Também nesta manhã

Outro acidente fatal foi registrado na manhã desta quinta em Arapongas, norte do Paraná. Um motociclista, de 37 anos, morreu no momento em que estava a caminho do trabalho.

