Jovem morre após batida frontal entre moto e caminhão na PR-092

Um motociclista de 20 anos morreu após uma batida frontal entre a moto que pilotava e um caminhão na PR-092, em Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná.

O acidente foi na madrugada deste sábado (13), por volta das 03h53 e envolveu uma motocicleta Honda Biz 125 com placa de Siqueira Campos/PR e um caminhão VW 30.330 com placas de Arapongas-PR.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do caminhão, de 43 anos não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro que resultou negativo para a presença de álcool no sangue.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que esteve no local, a motocicleta trafegava sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz e ao atingir o km 275 mais 800m se envolveu em colisão frontal com o caminhão que transitava em sentido contrário.

As causas que ocasionaram o acidente estão sendo apuradas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho/PR.

