Jovem morre após bater motocicleta em poste na PR-218 em Londrina

Um jovem de 25 anos morreu no domingo (19), após colidir a moto que pilotava contra poste de energia na rodovia João Alves da Rocha Loures (PR-218) na região sul de Londrina.

De acordo com informações, o acidente de trânsito ocorreu na região do Parque Usina Três Bocas na madrugada, no entanto, o jovem só foi encontrado no início da manhã, quando um morador da região passava pelo local.

Conforme dados colhidos no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente de trânsito foi próximo a uma curva acentuada em declive. A motocicleta trafegava no sentido de Londrina ao Patrimônio Maravilha e ao atingir o KM 196, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste à margem direita de seu sentido de tráfego.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal também foram acionados. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

