Jovem morre após bater moto em poste de energia em Maringá

Na manhã deste último domingo (15), um rapaz de 23 anos morreu em um acidente registrado na Avenida São Judas Tadeu, na Zona Norte de Maringá. A vítima, identificada como Lorran Uigor da Silva Santos, pilotava a moto quando bateu em um poste de energia.

De acordo com testemunhas que estavam no local, por motivos desconhecidos, Lorran perdeu a direção da motocicleta e colidiu brutalmente contra o anteparo.

Populares acionaram as Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, que estiveram no local, mas o jovem já estava em óbito. Colegas da vítima contaram que o motociclista estava a caminho de casa. A Polícia Civil de Maringá, através da Delegacia de Trânsito, irá apurar as circunstâncias do acidente. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML.

