Jovem morre após bater em carro estacionado e irmão presencia acidente

Um jovem, de 18 anos, morreu na noite desta sexta-feira (10) após colidir a motocicleta que pilotava contra um carro estacionado. O acidente aconteceu na Avenida Tuiuti, em Maringá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Murilo Negrine Bissoni trafegava pela avenida no sentido centro aos bairros quando perdeu o controle da moto e atingiu o automóvel. Com o impacto da batida, o jovem sofreu traumatismo craniano e trauma no tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local.

O trágico acidente foi presenciado por um irmão do jovem, que pilotava outra motocicleta e seguia logo atrás da vítima. Segundo testemunhas, ele entrou em desespero no momento da colisão.

O corpo de Bissoni foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações de Plantão Maringá.