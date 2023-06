Jovem morre após bater contra muro e invadir quintal de casa no Paraná

Um jovem, de apenas 22 anos, morreu na noite desta sexta-feira (16), após perder o controle da direção, derrubar um muro e invadir uma residência com o carro. O acidente fatal aconteceu em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações apuradas pela RPC no local do acidente, diversas marcas de pneu no asfalto mostram a direção que o carro percorreu sem controle antes de bater. O caso foi registrado em uma área de descida.

Dois carros estavam no quintal da casa e acabaram sendo atingidos. Parte do telhado e os vidros de uma das janelas também ficaram destruídos. Apesar do enorme susto, nenhum morador ficou ferido.

O dono da casa disse que estava com a esposa no momento em que escutou o barulho da batida e viu o carro capotado no quintal. "Estava na cama com a minha esposa e escutei a cantada do pneu, depois um clarão e o barulho da batida. Levantei correndo e vi o carro capotado. O que segurou foi o carro do meu pai", contou.

Uma equipe do Siate atendeu a ocorrência e prestou socorro à vítima. O jovem no entanto não resistiu aos graves ferimentos e morreu no interior da ambulância. As causas do acidente serão apuradas.

