Jovem morre após atropelar cavalo e bater carro em muro de subestação no PR

Um jovem de 22 anos morreu na madrugada deste domingo (13) após o carro que conduzia atropelar um cavalo e colidir violentamente contra o muro de uma subestação de energia. O acidente aconteceu por volta da 1h na rodovia PR-456, no trecho que liga os municípios de Pitanga e Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a fatalidade ocorreu quando o animal invadiu a pista de forma repentina. Com o impacto, o condutor identificado como Teilon Marcos Gonçalves perdeu o controle da direção e o veículo acabou atravessando a estrutura da unidade elétrica localizada às margens da rodovia. As autoridades confirmaram que o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O caso agora passa a ser apurado pelos órgãos competentes, que devem investigar as circunstâncias exatas da colisão e apurar as responsabilidades sobre o animal solto na rodovia. O velório da vítima foi organizado na Comunidade Rosa Maria, na cidade vizinha de Campina do Simão. O sepultamento de Teilon está agendado para as 10h desta segunda-feira (14), no cemitério municipal de Santa Maria do Oeste.



