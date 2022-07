Jovem morre ao sofrer parada cardíaca depois de sair da academia no PR

Da Redação

Nicolas Diaz, de 21 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca em Cascavel

Um rapaz de 21 anos, identificado como Nicolas Diaz, morreu na madrugada desta terça-feira (36) após sofrer um desmaio ao sair da academia em Cascavel, região oeste do Paraná. O fato aconteceu na Avenida Brasil, entre as ruas Pio XII e Manoel Ribas.

Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local quando avistou o rapaz caído no chão desacordado, sendo socorrido por uma pessoa.

De acordo com a PM, o indivíduo não apresentava sinais vitais, sendo preciso realizar os procedimentos de reanimação. Os policiais conseguiram por duas vezes recuperar os sinais vitais com a massagem cardíaca, porém, mais uma vez o jovem entrou em parada cardiorrespiratória.

Uma ambulância do Samu que passava no local parou e prestou os atendimentos devidos. A equipe médica continuou com as manobras de reanimação, mas após várias tentativas, atestaram o óbito do jovem.

O homem foi levado ao SVO do Hospital Universitário de Cascavel, onde seriam feitos preparos e liberação do corpo para os ato fúnebres.

