Jovem morre ao ser atingido por trave em festa do próprio aniversário

Kauan Felipe Teixeira comemorava o próprio aniversário em um salão de festas na região do bairro Boa Vista, em Ponta Grossa

Um adolescente, de 14 anos, morreu após ser atingido por uma trave enquanto brincava em uma quadra de futebol, no final da tarde desta quarta-feira (12). Kauan Felipe Teixeira comemorava o próprio aniversário em um salão de festas na região do bairro Boa Vista, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Conforme a família, crianças que estavam com Kauan no momento do acidente ergueram a trave, que atingiu a região do tórax do menino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. Socorristas tentaram reanimar o garoto, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.

Kauan estudava em um colégio da cidade e também era aluno da escolinha de futebol do projeto União PG, que na noite desta quarta prestou uma homenagem ao jogador. "O mundo fica um lugar um pouco mais triste toda vez que alguém se vai cedo demais. Era apenas uma criança e hoje nosso coração está de luto, não é justo que ele tenha partido tão cedo. Era uma criança alegre, amigo, bonzinho, incentivava tudo de melhor em todos e, o mais importante, com um futuro brilhante pela frente. Desejamos muita força para sua família e que Deus proteja a todos neste momento difícil", comunicou o projeto.

O velório de Kauan é realizado nesta quinta-feira (13) na Capela da Funerária Princesa, e o sepultamento será na manhã desta sexta-feira (14), às 9 horas, no cemitério Chapada. A morte do jovem gerou grande comoção.

