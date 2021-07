Da Redação

Jovem improvisa aquecedor e incendeia a própria casa no PR

Diante do frio que fazia na terça-feira (27), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, um jovem de 19 anos tentou improvisar um aquecedor com álcool e latinhas em sua residência e acabou causando um incêndio.

As chamas se espalharam e a casa ficou completamente destruída. O líquido esparramou no chão da residência, atingiu um cobertor e espalhou fogo pelo imóvel.

A namorada do rapaz estava na casa e conseguiu conter o incêndio rapidamente. Aos bombeiros, o casal contou que saíram da residência e quando retornaram, o local estava destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Com informações da ricmais.