Jovem furta carro do pai e causa acidente no norte do Paraná

Um rapaz, de 21 anos, foi preso após ter furtado um carro e o cartão de crédito do próprio pai na terça-feira (26) em Sarandi, no norte do Paraná. Ele bateu o veículo contra o muro de uma residência, no Jardim Verão.

Um adolescente estava no quintal do imóvel e acabou sendo atingido no momento da batida. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe de socorro.

O motorista do carro confessou que teria ingerido bebida alcoólica e usado drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pela Guarda Civil Municipal de Sarandi.

Com informações do GMC Online

