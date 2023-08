Jovem furta arma de delegacia do PR e aulas são suspensas por medo

O furto de uma arma da Delegacia de Polícia da cidade de Cantagalo, no Sudoeste do Paraná, gerou pânico nos moradores e autoridades. As aulas no munícipio foram suspensas após o responsável pelo crime ameaçar "matar pessoas junto aos colégios".

Localizado a cerca de 170 quilômetros de Cascavel, o crime deixou o município em total alerta. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), um adolescente teria furtado a arma de calibre 12.

Conforme o delegado responsável, a arma de fogo já foi recuperada. No entanto, a polícia não divulgou mais informações sobre o caso. A Polícia Civil de Cantagalo está colhendo depoimentos.

Diante das ameaças, o município decretou o cancelamento de aulas em CMEIs e escolas municipais e estaduais. "Considerando a notícia de possível ataque nas escolas do município e considerando que o município preza pela segurança de todos nossos alunos e funcionários determina a suspensão das aulas", diz o decreto.

O retorno das aulas está marcado para a próxima segunda-feira, 7 de julho. As informações são do portal RicMais.

