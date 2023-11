Jovem foge da polícia, bate carro roubado e morre em rodovia da região

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 21 anos morreu após colidir o veículo que conduzia, um Jeep Compass, contra um poste na PR-182, na região de Francisco Alves, cidade a 230km de Maringá, no início da noite desta quarta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu após o motorista não obedecer a ordem de parada dos agentes e iniciar uma fuga em alta velocidade, por volta das 18h30.

O rapaz seguia pela cidade de Francisco Alves e ao receber a ordem, ignorou o pedido e fugiu acessando a rodovia PR-182.

O motorista perdeu o controle do carro devido à alta velocidade, saiu da pista e acessou a margem esquerda da rodovia, onde colidiu contra um poste de suporte de sinalização.

Com a batida, o rapaz foi ejetado do veículo e veio a óbito no local devido a um grave trauma na cabeça. O automóvel ficou totalmente destruído.

Após uma verificação, foi constatado que o Jeep havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro em 2021. A perícia esteve no local para fazer os procedimentos necessários e ao fim o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Iporã.

