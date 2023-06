Jovem fica ferido em acidente com globo da morte em circo no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista, de 26 anos, ficou ferido após sofrer um acidente dentro de um globo da morte em um circo que está se apresentando na Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Paraná.

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (14), logo quando o espetáculo radical ia começar. O jovem iria arrancar com a moto, quando acabou colidindo com outro veículo que estava dentro do globo.

O portal de notícias Banda B, parceiro do TNOnline, teve acesso a um vídeo registrado logo após o acidente. Nas imagens é possível ver o momento em que a plateia percebe que algo aconteceu dentro do globo da morte.

