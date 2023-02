Jovem fica ferido após carro capotar e cair em córrego na BR-277

Da Redação

Sem rumo, o carro derrubou uma placa de sinalização e só parou quando caiu dentro do córrego

Um jovem, de 21 anos, ficou ferido após perder o controle da direção, capotar o carro e cair dentro de um córrego na BR-277, em Curitiba, capital do Paraná. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15), no limite com São José dos Pinhais.

De acordo com relato do condutor, ele teria perdido o controle da direção após ter sido fechado por um motociclista. Sem rumo, o carro derrubou uma placa de sinalização e só parou quando caiu dentro do córrego ao lado da rodovia.

Equipes do Corpo do Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, e retiraram o jovem de dentro do veículo. A vítima não apresentou ferimentos graves. Não há informações se ele foi encaminhado para alguma unidade de saúde.





Fonte: Informações RicMais.

