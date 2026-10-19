Jovem fica ferido após acidente entre carro e motocicleta em Cascavel





Um jovem de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre a motocicleta que pilotava e um automóvel na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Santa Cruz, em Cascavel. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Xavantes e Tupinambás e foi registrada por uma câmera de segurança da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Com aumento dos elétricos, PR se aproxima da marca de 9,5 milhões de veículos ativos

Nas imagens de monitoramento, é possível observar os dois veículos trafegando por vias diferentes até se chocarem no centro do cruzamento. Apesar de o registro em vídeo auxiliar na compreensão da dinâmica da batida, o material não é suficiente para definir as responsabilidades pelo acidente.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Gabi Lira | Catve.com Foto: Gabi Lira | Catve.com

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura no pé esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Militar também esteve presente para prestar apoio ao trânsito e registrar a ocorrência.