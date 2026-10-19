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Jovem fica ferido após acidente entre carro e motocicleta em Cascavel

Vídeo mostra momento de batida entre carro e moto; motociclista foi socorrido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução/Câmeras de segurança


Um jovem de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre a motocicleta que pilotava e um automóvel na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Santa Cruz, em Cascavel. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Xavantes e Tupinambás e foi registrada por uma câmera de segurança da região.

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Nas imagens de monitoramento, é possível observar os dois veículos trafegando por vias diferentes até se chocarem no centro do cruzamento. Apesar de o registro em vídeo auxiliar na compreensão da dinâmica da batida, o material não é suficiente para definir as responsabilidades pelo acidente.

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Jovem fica ferido após acidente entre carro e motocicleta em Cascavel
AutorFoto: Gabi Lira | Catve.com

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura no pé esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Militar também esteve presente para prestar apoio ao trânsito e registrar a ocorrência.

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