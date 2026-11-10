Jovem fica ferida após bater carro na traseira de ônibus na BR-369, em Londrina

Vítima de 19 anos foi encaminhada ao HU; passageiros do transporte coletivo não se feriram na colisão desta terça-feira (10)

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia bater na traseira de um ônibus metropolitano na manhã desta terça-feira (10), na BR-369, em Londrina (PR). A vítima, que conduzia um veículo Renault, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário da cidade para receber atendimento médico. Nenhum dos ocupantes do transporte coletivo se feriu na batida.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 11h30, na altura do quilômetro 157, na pista sentido Cambé. Os levantamentos realizados pela equipe policial no local indicam que a motorista perdeu o controle da direção antes de atingir o ônibus, que estava parado nas proximidades de um ponto para o embarque e desembarque de passageiros.

Foto: PRF Foto: PRF

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Após o atendimento da ocorrência, a PRF reforçou o alerta para que os motoristas redobrem a atenção ao volante. A corporação orienta que os condutores respeitem os limites de velocidade e mantenham uma distância segura em relação ao veículo da frente, cuidados que devem ser intensificados em trechos urbanos e perto de paradas de ônibus.