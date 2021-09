Da Redação

Jovem fica ferida após acidente entre carro, moto e caminhão

Nesta terça-feira (21), um acidente entre um carro, uma moto e um caminhão deixou uma jovem ferida em Londrina, no Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher bateu com muita força a cabeça contra o vidro e foi socorrida com uma situação preocupante. Outra mulher, que estava no passageiro do carro, sofreu ferimentos leves.

Ainda segundo os bombeiros, s jovens, que estavam no carro, tinham saído de uma universidade e entravam na BR-369, sentido Avenida Tiradentes, quando foram atingidas por um caminhão da Prefeitura de Londrina.

Antes da colisão do carro, o caminhão bateu contra uma motocicleta, que foi jogada para fora da pista. O caminhoneiro e o motociclista não se feriram.

Com informações do g1.