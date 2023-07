Jovem fica em estado grave após mulher sem CNH causar acidente no PR

Siga o TNOnline no Google News

A motorista de um veículo Ford Fiesta causou um grave acidente na noite desta segunda-feira (24), em Maringá, no Noroeste do Paraná. Inabilitada, a mulher teria feito uma conversão proibida no bairro Jardim Bertioga e atingido uma motocicleta. Dois primos estavam na moto e um deles ficou em estado grave.

De acordo com informações, os jovens estavam em uma Honda Titan e transitavam pela Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no Contorno Sul, quando colidiram violentamente contra o Fiesta que vinha no sentido contrário.

Segundo relato de testemunhas, a motorista do carro teria acessado a Rua Pioneiro José Peralta Pardial de maneira incorreta e acabou provocando o acidente. Ela sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital da cidade.

Os primos foram arremessados contra o asfalto com o impacto da batida. O garupa sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá. O piloto da Honda Titan sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser intubado ainda no local. Ele foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano.

*Com informações portal Plantão Maringá.

