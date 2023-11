Jovem fica em estado grave após colisão; veja flagrante do acidente

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente grave foi registrado em um cruzamento no Bairro Jardim Tropical, em Maringá, noroeste do Paraná, na manhã dessa segunda-feira (27). Um motorista avançou a preferencial, na rua Pitanga, e colidiu contra um motociclista que transitava pela rua das Mangueiras.

Por conta da batida, a vítima, de 22 anos, foi arremessada contra uma árvore. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para comparecer ao local.

Conforme os socorristas, o motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória e, por isso, precisou ser reanimado. Além do mais, o rapaz sofreu múltiplas fraturas.

Após ser reanimada, a vítima foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Santa Casa.

O circuito de monitoramento de um imóvel registrou a batida. Através das imagens, é possível ver o momento em que o condutor do veículo avança e o motociclista o atinge. Para assistir ao flagrante, acesse o Plantão Maringá.

Ambos os veículos tiveram danos significativos.

