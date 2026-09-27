Jovem fica em estado grave após carro bater contra placa na BR-376

Vítima foi resgatada pelo helicóptero do Samu e levada ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais.

Uma jovem de 23 anos ficou gravemente ferida após o Hyundai HB20 em que ele estava bater contra uma placa de trânsito na tarde deste domingo (27), na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 16h, no km 511, no sentido Norte do Paraná, próximo ao Parque Estadual Vila Velha.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, com placas de Londrina, retornava de Curitiba quando o motorista, de 26 anos, perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu a placa.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado de ambulância para a UPA Santa Paula. A passageira teve ferimentos graves e foi resgatada pelo helicóptero do Samu e levada ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais.

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A pista permaneceu bloqueada por aproximadamente uma hora para o atendimento da ocorrência e o encaminhamento das vítimas.