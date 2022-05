Jovem executado no Recanto Verde é identificado

Da Redação

As autoridades identificaram a vítima de diversos disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (09) na rua José Borsato, na região do residencial Recanto Verde, em Ponta Grossa. Trata-se de Max Jonathan Moraes da Cruz, de 26 anos. Ele foi alvejado com aproximadamente dez tiros, na frente da esposa. Socorristas chegaram a ser acionados, mas o rapaz já estava sem vida. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com as informações colhidas no local do crime, o jovem estava sentado em um banco, em frente a própria casa, ao lado da esposa, quando foi surpreendido por um homem armado, que abriu o portão e o assassinou. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e isolaram a área. Após executar Max, o homem empreendeu fuga.

Peritos estiveram na cena do crime e fizeram os registros necessários para a instauração de um inquérito. A esposa, testemunha do homicídio, deve ser ouvida pela Polícia Civil.

