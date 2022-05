Jovem esfaqueado em fila de drive-thru morre no hospital

Da Redação

A equipe do Instituto Médico Legal foi acionada na madrugada desta segunda-feira (23) para recolhimento do corpo de um jovem de 26 anos, que foi esfaqueado na noite de domingo (22), em Cascavel, no Paraná. O crime aconteceu após desentendimento na fila do drive-thru de um restaurante. A vítima foi identificada como Gabriel Gomes Baiça, de 26 anos.

De acordo com testemunhas, o motorista de um automóvel teria passado na frente de outro condutores que aguardavam no local e teve inicio uma confusão.

O segurança do estabelecimento chegou a intervir em algumas discussões, porém o motorista que teria atravessado a fila, continuou seguindo em frente e não recuou.

Certo momento, o ocupante de outro veículo falou para o condutor voltar para o lugar onde deveria estar, momento em que começou trocas de ofensas e o motorista que teria furado a fila foi ferido com dois golpes de faca.

Um atingiu o tórax, com oito centímetros de profundidade, e outra facada no braço. O rapaz foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Universitário, em estado grave, mas acabou não resistindo e morreu no início da madrugada.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O autor das facadas foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Ele teria fugido em uma Mitsubishi Pajero branco.

* Com informações do portal CGN