Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VIOLÊNCIA

Jovem esfaqueada por ex caminhou 100 metros com bebê no colo antes de morrer no PR

Vitória Bernardi, de 17 anos, foi morta em Vitorino; suspeito não aceitava o fim do relacionamento e foi encontrado morto na sequência

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 17:02:00 Editado em 27.04.2026, 17:43:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem esfaqueada por ex caminhou 100 metros com bebê no colo antes de morrer no PR
Autor Foto: Reprodução/ Rede Sociais

A adolescente Vitória Bernardi, de 17 anos, conseguiu caminhar cerca de 100 metros carregando a filha bebê no colo após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Ela não resistiu e morreu ainda no local. O feminicídio ocorreu na manhã de domingo (26), na cidade de Vitorino, no sudoeste do Paraná. A jovem caminhava na rua com a criança quando foi atacada por Ezequiel Lopes, de 36 anos, que não aceitava o fim do relacionamento recente. A bebê, que não é filha do agressor, saiu ilesa.

LEIA MAIS: Saiba quem era a adolescente vítima de feminicídio morta a facadas no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dinâmica do crime foi registrada por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o momento em que o suspeito chega de carro e aborda a vítima. Durante as agressões com a faca, a jovem chega a cair no chão junto com a criança, mas consegue se levantar, pega a filha e caminha para fora do alcance do vídeo. Segundo a Polícia Civil, a adolescente apresentava indícios de lesões no pescoço e no tórax, embora o laudo oficial da Polícia Científica com a causa exata da morte ainda seja aguardado. Assista ao vídeo no fim da matéria.

Logo após o ataque, Ezequiel Lopes foi encontrado morto em uma área de mata, conforme relatado pela Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a PM, o casal havia morado junto por aproximadamente dois meses e estava separado há pouco tempo. O agressor já possuía antecedentes criminais, acumulando pelo menos dois registros de lesão corporal e ameaça contra outras mulheres. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, deve ouvir testemunhas nos próximos dias e, apesar de as imagens indicarem a ação de um único autor, apura a eventual participação de terceiros.

Veja o vídeo


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reprodução/Câmera de Segurança

As informações são do G1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Direitos das Mulheres feminicidio investigação policial segurança pública violência domestica vítima de crime
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV