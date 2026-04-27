Jovem esfaqueada por ex caminhou 100 metros com bebê no colo antes de morrer no PR

A adolescente Vitória Bernardi, de 17 anos, conseguiu caminhar cerca de 100 metros carregando a filha bebê no colo após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Ela não resistiu e morreu ainda no local. O feminicídio ocorreu na manhã de domingo (26), na cidade de Vitorino, no sudoeste do Paraná. A jovem caminhava na rua com a criança quando foi atacada por Ezequiel Lopes, de 36 anos, que não aceitava o fim do relacionamento recente. A bebê, que não é filha do agressor, saiu ilesa.

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A dinâmica do crime foi registrada por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o momento em que o suspeito chega de carro e aborda a vítima. Durante as agressões com a faca, a jovem chega a cair no chão junto com a criança, mas consegue se levantar, pega a filha e caminha para fora do alcance do vídeo. Segundo a Polícia Civil, a adolescente apresentava indícios de lesões no pescoço e no tórax, embora o laudo oficial da Polícia Científica com a causa exata da morte ainda seja aguardado. Assista ao vídeo no fim da matéria.

Logo após o ataque, Ezequiel Lopes foi encontrado morto em uma área de mata, conforme relatado pela Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a PM, o casal havia morado junto por aproximadamente dois meses e estava separado há pouco tempo. O agressor já possuía antecedentes criminais, acumulando pelo menos dois registros de lesão corporal e ameaça contra outras mulheres. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, deve ouvir testemunhas nos próximos dias e, apesar de as imagens indicarem a ação de um único autor, apura a eventual participação de terceiros.

Veja o vídeo





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Reprodução/Câmera de Segurança

As informações são do G1.