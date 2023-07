Jovem escapa de assalto por ter foto do BTS no celular; entenda

Jin, do BTS, no exército sul-coreano

Por carregar uma foto do cantor Jin, do grupo sul-coreano BTS, uma jovem paranaense, de 21 anos, escapou de um assalto. Na imagem, o artista está usando a farda do exército, já que está cumprindo o serviço militar na Coreia do Sul.

continua após publicidade

Em entrevista para a Ric Mais, a jovem Natali Vitoria Ramos Reis contou que estava saindo do curso à noite em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo criminoso. A tentativa de assalto aconteceu no início deste mês.

-LEIA MAIS: Morre homem que horas antes foi levado ainda vivo para funerária

continua após publicidade

“Quando ele conseguiu pegar o celular da minha mão ele virou o aparelho e ficou olhando pra minha capinha onde tem a foto. Ele deve ter pensado ‘ih o namorado dela é militar, não vou roubar'”, disse Natali. A estudante contou que o assaltante devolveu o celular e saiu correndo.

Siga o TNOnline no Google News