Jovem escapa da morte em acidente impressionante; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi no cruzamento das Ruas Gertrude Heck Fritzen com a Rua Pioneira Joana Bueno de Souza

Uma câmera de segurança registrou um acidente impressionante na tarde desta quarta-feira (11), em Maringá, no norte do Paraná. A gravação mostra que um jovem, de 20 anos, por muito pouco não caiu debaixo das rodas de um caminhão – veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

A ocorrência foi no cruzamento das Ruas Gertrude Heck Fritzen com a Rua Pioneira Joana Bueno de Souza, no Parque Residencial Aeroporto.

-LEIA MAIS: Morre o publicitário André Junqueira, aos 44 anos, em Maringá

continua após publicidade .

As imagens revelam que o condutor do caminhão tanque não respeito a preferência. Surpreendido, o motociclista tentar parar, perde o equilíbrio, cai no afasto e tem o corpo atingido pelo rodado do caminhão tanque.

O jovem sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital.

Veja o vídeo

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

Vídeo cedido por Jaffer Rodrigues. Com informações do GMC Online

Siga o TNOnline no Google News