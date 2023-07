Jovem encontrada: corpo estava em matagal próximo à casa de namorado

A jovem Taciana Gomes dos Santos, de 25 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (11), em Cascavel, no Oeste do Paraná, desaparecida desde domingo (9). O corpo estava num matagal que fica em frente a casa onde o namorado da jovem mora com a mãe, no bairro Claudete. O mesmo segue desaparecido até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrência, que o portal Catve teve acesso, o último contato feito pela jovem seria um pedido de socorro, às 22h44 de domingo. Na mensagem, Taciana escreveu “SOS”, afirmando que o namorado estava 'louco'.

"A princípio é uma moça que estava desaparecida, ela foi encontrada no matagal. Informações preliminares são de que o namorado morava em frente com a mãe, e ele está sumido até o momento. Não tinha sinais, a princípio, de violência e não dá para precisar a causa da morte e o tempo que ela está em óbito, só que está no meio do matagal”, disse o médico Clederson Bitencourt, do Siate, em entrevista à CGN, comentou também que não foi possível dizer o que causou a morte de Taciana.

Conforme a polícia, o principal suspeito do crime é o namorado da vítima. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e as equipes da Polícia Civil já atuam no crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), que deve apurar a causa da morte.

Fonte de informações: Banda B

