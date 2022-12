Jovem é sequestrada na frente da família e caso mobiliza polícia do PR

Da Redação

Andrea Moser Machado conversava no portão da residência quando foi surpreendida

Uma jovem de 24 anos foi sequestrada na frente da família, no bairro Rio da Onça, em Matinhos, no Litoral do Paraná, na noite desta quarta-feira (21). Familiares e vizinhos presenciaram a cena e avisaram policiais militares que passavam em uma viatura pela Rua Padre Joaquim Braz, momentos após a ocorrência. As informações são do site Banda B.

Eles afirmam que Andrea Moser Machado conversava no portão da residência, por volta das 19h30, quando foi surpreendida por dois homens encapuzados e armados. Na tentativa de escapar, ela correu para dentro do imóvel, mas foi dominada pelos homens.

Segundo as testemunhas, a dupla chegou em um carro preto e haveria um terceiro suspeito à espera dentro do veículo. A jovem foi colocada dentro do automóvel e ainda não há informações sobre o paradeiro dela e dos suspeitos.

Investigação

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Matinhos. O delegado Rodrigo Brown, coordenador da operação de verão da Polícia Civil do Paraná (PCPR) no Litoral do estado, relatou para a reportagem da Banda B que Andrea tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o delegado, equipes da Polícia Militar, do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) auxiliam nas investigações.

“Essa menina poderia ter ligação com o crime organizado, facção criminosa. É um caso grave, que demanda atenção especial de todas as forças de segurança, para que possamos localizar e salvar essa menina o quanto antes”, disse Brown.

Envolvimento com tráfico

Andrea tem uma filha de 3 anos e mora com familiares no Rio da Onça, região conhecida pelo tráfico de drogas. De acordo com os moradores da casa, ela passou cerca de oito meses em São Paulo, onde matinha um relacionamento amoroso, e retornou a Matinhos há quatro dias.

Os parentes acreditam que o caso possa ter relação com o tráfico de drogas. Eles não descartam, ainda, a hipótese de um acerto de contas por motivos passionais.

Conforme os familiares, Andrea mudou para São Paulo após terminar um relacionamento com um rapaz do Litoral de Santa Catarina e que frequentava Matinhos. Ele seria membro do Primeiro Grupo da Capital (PGC), que teria rixa com a facção à qual pertence o ex-namorado de São Paulo.

A jovem teria recebido ameaças de morte assim que retornou a Matinhos, no último fim de semana.

Denúncias

Informações que possam contribuir com as investigações sobre o paradeiro de Andrea podem ser repassadas de forma anônima para a Delegacia de Matinhos pelo telefone (41) 3511-0300 ou por meio do Disque Denúncia 181.

