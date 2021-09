Jovem é resgatado após seis dias desaparecido no Pico Paraná

Da Redação

Um jovem, de 27 anos, que desapareceu no final da tarde do dia 06 de setembro, após caminhar até o cume do Pico Paraná foi encontrado na manhã de domingo (12). Foram cerca de 120 horas e uma operação com mais de 80 pessoas que procuravam pelo rapaz.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, por voluntários da Federação Paranaense de Montanhismo (Fepam) e do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo), equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) e do Grupo de Operação de Socorro Tático (Gost).



Conforme os Bombeiros, após mais uma tentativa de localização em um local de difícil acesso, com chamada verbal e com apitos, o jovem respondeu.

Segundo o capitão do Gost, Alexis Iverson Martins, o homem se afastou do grupo que estava fazendo a trilha, pois, queria chegar até o topo do Pico Paraná, mas na volta, acabou se perdendo.

Ele havia caído de uma altura de cerca de 10 metros, sofreu ferimentos e foi levado a um hospital de helicóptero.

O local é o ponto mais alto do Sul do país com quase mil e novecentos metros acima do nível do mar.