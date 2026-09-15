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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Jovem é preso suspeito de tentar matar o próprio sogro a facadas no PR

Crime ocorreu em agosto após um desentendimento; vítima foi atingida gravemente ao tentar defender a esposa das agressões do suspeito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é preso suspeito de tentar matar o próprio sogro a facadas no PR
Autor O jovem foi preso em Castro - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta segunda-feira (14), em Castro, na região dos Campos Gerais, um jovem de 19 anos suspeito de tentar matar o próprio sogro a facadas. O crime, classificado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, ocorreu no mês de agosto e teria sido motivado por uma discussão durante uma confraternização familiar.

-LEIA MAIS: Idosa desaparecida é encontrada morta e enterrada no próprio quintal no Paraná

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De acordo com as investigações, o caso foi registrado no dia 15 de agosto, no bairro Jardim Samambaia. O delegado titular da PCPR na cidade, Marcondes Alves Ribeiro, explicou que o suspeito iniciou um desentendimento com a esposa da vítima envolvendo uma criança de três anos. Quando o jovem avançou na tentativa de agredir a mulher, o sogro interveio para defendê-la. Nesse momento, o agressor sacou uma faca que trazia na cintura e desferiu diversos golpes contra o familiar, atingindo gravemente áreas como o abdômen, o rosto e o pescoço.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida às pressas e permaneceu internada. O autor do ataque fugiu do local logo em seguida. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, além de solicitar mandados de busca e apreensão na residência dele com o objetivo de encontrar a arma utilizada no crime e resguardar a segurança da família.

O mandado de prisão foi cumprido com sucesso no mesmo bairro onde a agressão ocorreu. Após ser detido, o homem foi conduzido para os procedimentos de polícia judiciária e, na sequência, transferido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

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homicidio JUSTIÇA paraná polícia civil violência
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