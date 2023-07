Jovem é preso por transportar 4500 litros de vinho ilegal no Paraná

Um jovem de 23 anos foi preso após ser abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Irati, região central do Paraná. A prisão ocorreu na tarde do último sábado (29) após ele ser flagrado transportando 4500 litros de vinho importados ilegalmente.

Conforme a PRF, a carga foi descoberta oculta em meio a sacos de cebolas após os policiais aprofundarem fiscalização por observar, nos registros do cronotacógrafo, que o condutor não estava respeitando o tempo máximo de direção contínua. Ainda, foram encontrados 184 comprimidos de anfetamina na cabine do veículo.

O condutor do caminhão informou que pegou a mercadoria em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, e a entregaria em São Paulo. As garrafas de vinho, de alto valor no mercado brasileiro, e as cebolas são de origem argentina.

Apesar de parecer uma conduta de baixo risco, o contrabando de vinho oferece grande prejuízo diretamente aos comerciantes brasileiros, pela concorrência desleal, que realizam a importação legal dos produtos e indiretamente a toda a sociedade, que deixa de usufruir dos tributos devidos. Ainda, existe alto risco de consumo de produtos sem condições sanitárias, devido aos métodos precários de transporte, em que o vinho fica submetido a condições inadequadas de armazenamento.

Cargas de vinho, como esta apreendida, facilmente ultrapassam um milhão de reais no mercado brasileiro, o que demonstra o alto investimento criminoso na atividade.

O homem e as mercadorias foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Grossa/PR, pelos crimes de contrabando, descaminho e porte de drogas para consumo.

