Jovem é preso por roubo no PR, logo após ter saído da cadeia

Nesta terça-feira (15) um jovem, de 26 anos, foi preso suspeito de roubo logo após ter saído da cadeia, onde estava detido pelo mesmo crime. O pai do homem foi quem fez a denúncia. O caso aconteceu em Ortigueira, no Paraná.

De acordo com informações, o suspeito havia sido preso no dia 12 de novembro, após ser flagrado furtando uma saveiro. Nesta terça (15), o jovem teria tentando roubar uma idosa, mas foi impedido por populares que o amarraram. O pai do suspeito compareceu então na sede da Polícia Militar (PM) informou às autoridades sobre o ocorrido.

Ao chegar ao local, a equipe da PM localizou a vítima que relatou estar em sua casa, quando o acusado entrou e, sob grave ameaça, deu voz de assalto. O homem pediu que ela entregasse o celular e dinheiro. A idosa possuía R$ 390.

Não satisfeito, o jovem exigiu mais valores, porém quando a vítima informou não ter, ele se alterou, pegou uma faca e passou a ameaçá-la de morte. Após desferir golpes contra a TV, exigir a chave do carro e trancá-la dentro da residência, o homem saiu da casa e foi avistado pelo pai. Neste momento, os vizinhos agiram e o imobilizaram.

Com a chegada da Polícia Militar, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Ortigueira. Moradores da região, revoltados, pedem justiça para que possam viver em tranquilidade.

