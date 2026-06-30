Jovem é preso por cometer crimes sexuais contra crianças na internet

Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente no município de Teolândia, na Bahia, sob suspeita de envolvimento em uma série de crimes de exploração sexual cibernética infantil. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o GATTI, da Polícia Civil da Bahia (PCBA). O caso começou a ser investigado no interior paranaense após uma menina de 10 anos ser assediada por meio de plataformas virtuais.

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As investigações, conduzidas pela Delegacia de Arapoti (PR), começaram no final de outubro de 2025. O inquérito foi aberto depois que a mãe da vítima flagrou a filha de madrugada com a lanterna do celular acesa. Ao verificar o aparelho, ela descobriu que a criança estava sendo aliciada por um perfil do Instagram, identificado como '@zurris2023'. A apuração policial revelou que o contato inicial entre o suspeito e a criança ocorreu por meio da plataforma de jogos online Roblox.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do investigado na Bahia, a ação policial transcorreu de forma pacífica. No local, as autoridades apreenderam um aparelho celular, um console de videogame PlayStation 4 e dois pendrives. Todo o equipamento eletrônico recolhido foi encaminhado para a perícia técnica. O objetivo da análise é extrair provas digitais que reforcem o inquérito e verificar se existem outras vítimas do suspeito que ainda não foram identificadas.

Com informações do portal aRede