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INVESTIGAÇÃO

Jovem é preso por cometer crimes sexuais contra crianças na internet

O trabalho de inteligência da PCPR revelou que o suspeito agia como um predador virtual em série

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 09:17:40 Editado em 30.06.2026, 09:17:35
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Jovem é preso por cometer crimes sexuais contra crianças na internet
Autor Foto: PCPR

Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente no município de Teolândia, na Bahia, sob suspeita de envolvimento em uma série de crimes de exploração sexual cibernética infantil. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o GATTI, da Polícia Civil da Bahia (PCBA). O caso começou a ser investigado no interior paranaense após uma menina de 10 anos ser assediada por meio de plataformas virtuais.

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As investigações, conduzidas pela Delegacia de Arapoti (PR), começaram no final de outubro de 2025. O inquérito foi aberto depois que a mãe da vítima flagrou a filha de madrugada com a lanterna do celular acesa. Ao verificar o aparelho, ela descobriu que a criança estava sendo aliciada por um perfil do Instagram, identificado como '@zurris2023'. A apuração policial revelou que o contato inicial entre o suspeito e a criança ocorreu por meio da plataforma de jogos online Roblox.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do investigado na Bahia, a ação policial transcorreu de forma pacífica. No local, as autoridades apreenderam um aparelho celular, um console de videogame PlayStation 4 e dois pendrives. Todo o equipamento eletrônico recolhido foi encaminhado para a perícia técnica. O objetivo da análise é extrair provas digitais que reforcem o inquérito e verificar se existem outras vítimas do suspeito que ainda não foram identificadas.

Com informações do portal aRede

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cibercrime exploração sexual infantil investigação policial prisão em flagrante proteção de crianças Segurança Digital
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