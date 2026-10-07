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NORTE DO PARANÁ

Jovem é preso pela PF ao receber encomenda com notas falsas compradas pela internet

Suspeito de 23 anos foi abordado com seis notas de R$ 100; celular e discos rígidos foram apreendidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é preso pela PF ao receber encomenda com notas falsas compradas pela internet
Autor Dinheiro falso foi apreendido pela polícia - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na manhã de terça-feira (6), um jovem de 23 anos no município de Bandeirantes, no Norte do Paraná, no exato momento em que ele recebia uma encomenda postal contendo R$ 600 em notas falsas. O material, que havia sido adquirido pela internet, era composto por seis cédulas falsificadas de R$ 100. Logo após colocar as mãos na correspondência, o suspeito foi abordado pelos agentes e detido pelo crime de introdução de moeda falsa em circulação.

-LEIA MAIS: Aposta do Paraná acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 100 mil

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Após o flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina para a formalização da prisão e permanece à disposição da Justiça Federal. Durante as diligências na ocorrência, os policiais também apreenderam o telefone celular do investigado e dois discos rígidos. Todos os equipamentos eletrônicos passarão por perícia com o objetivo de aprofundar as investigações e tentar rastrear a origem do dinheiro ilícito, bem como identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.

Diante do caso, a Polícia Federal emitiu um alerta para que a população e, em especial, os comerciantes redobrem a atenção durante transações financeiras em espécie. A orientação central das autoridades é sempre verificar os itens de segurança das notas. Caso alguém receba ou identifique uma cédula com indícios de falsificação, a recomendação é jamais repassá-la a terceiros e comunicar o fato imediatamente à polícia, uma medida fundamental para ajudar na repressão contínua desse tipo de crime.

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Bandeirantes Crime Notas falsas Polícia Federal Segurança Financeira
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