Jovem é preso durante festa em comemoração à morte do padrasto no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na madrugada deste domingo, 15 de outubro, um homem, de 45 anos, foi morto a facadas por volta das 03h00, no Jardim Araucária, na cidade de Floresta, região de Maringá, ao noroeste do estado. A vítima foi identificada como Antônio Sérgio Evangelho. Dois irmãos foram detidos sob suspeita de terem cometido o homicídio, sendo um adulto e um adolescente.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ladrão escala sacada de prédio para furtar apartamento em Apucarana

Segundo informações da Polícia Civil, Antônio e os irmãos estavam reunidos em uma festa de aniversário, quando um jovem de 22 anos discutiu com a vítima, que era namorado da mãe dele. O rapaz deixou a residência e foi até um estabelecimento onde estava o irmão menor de idade e outros três amigos pedir ajuda para agredir o padrasto.

continua após publicidade

Antônio foi agredido com socos, chutes e 'capacetadas', ficando desacordado no chão. Em seguida, os agressores foram até uma residência para buscarem facas e desferiram diversos golpes contra a vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital de Floresta. O adolescente se apresentou e assumiu o crime.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Já o jovem de 22 anos foi encontrado na própria residência, onde estava fazendo um churrasco com outras pessoas, para comemorar a morte do namorado da mãe. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá, onde foi autuado em flagrante por homicídio. A mãe prestou depoimento e confirmou a participação dos dois filhos no crime.

Siga o TNOnline no Google News