Jovem é preso dirigindo moto com placa de papel e sem CNH

Um motociclista de 22 anos foi preso em Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, dirigindo uma moto com placa de papel. A abordagem foi feita pela Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a placa falsa estava sobre uma de metal, mas que estava com os dados apagados e é de outro veículo.

A moto foi parada na noite desta quarta-feira (9) por conta do barulho do escapamento. Na abordagem os policiais identificaram a fraude.

Fonte: G1

