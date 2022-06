Jovem é preso depois de incendiar veículos de pátio da PM

Da Redação

Os veículos foram incendiados no último sábado (25)

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um jovem, de 25 anos, acusado de incendiar veículos apreendidos que estavam em um pátio da corporação, em Matelândia, Paraná. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o indivíduo disse aos amigos que cometeu o crime "porque a polícia tinha atrasado a sua vida."

Por conta do incêndio, ao menos 6 veículos ficaram destruídos. Para combater as chamas, foi necessário acionar equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Medianeira, que fica a 16,7 km de distância da cidade onde o fato ocorreu.

A PM informou que a prisão do suspeito ocorreu após denúncia anônima. Com o jovem foi encontrado um isqueiro. Ele foi identificado por duas testemunhas e também pelas imagens das câmeras de segurança instaladas no pátio da PM, segundo a polícia.



A polícia informou que o jovem tem passagens pela polícia, mas não informou por quais crimes.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, no oeste do Paraná, onde foi autuado e detido.

Com informações do g1.