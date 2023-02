Jovem é preso com mais de 300 quilos de maconha em carro furtado

Da Redação

As equipes do BPRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) prenderam um jovem de 20 anos com 347,050 quilos de maconha em Sertanópolis, na PR- 323, próximo ao quilômetro 33, neste domingo (19).

O veículo passou pelos policiais em alta velocidade, as equipes acompanharam o carro, que após alguns quilômetros, foi abandonado pelo condutor. O motorista tentou fugir, mas foi encontrado em um depósito de sucata.

Ao verificar o carro, um Chevrolet Cobalt, a equipe percebeu que o chassi não correspondia com a placa, constatando que o carro foi furtado em janeiro de 2020, em Curitiba.

A Polícia deu voz de prisão e encaminhou o suspeito, 312 tabletes e nove fardos de maconha e R$ 4.487,00 à delegacia.

Com informações: Tarobá News

