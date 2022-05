Jovem é preso com 30 quilos de maconha na região; veja

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia, prendeu um jovem de 20 anos na noite desta quarta-feira, 11, por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos pouco mais de 30 quilos de maconha, divididos em 42 tabletes. A apreensão aconteceu durante operação contra o tráfico de drogas, em parceria com o Denarc de Maringá e de Londrina.

A equipe policial abordou um ônibus interestadual que fazia a linha Maringá a São Paulo, em frente ao posto rodoviário estadual de Rolândia, por volta das 22h10. O cão de faro Hórus foi empregado na missão e indicou uma mala de cor azul no bagageiro externo do ônibus. Através do número da etiqueta da bagagem, o proprietário foi identificado e autuado em flagrante. O jovem preso é morador da cidade de Maringá ne assumiu que estava levando drogas na mala. Ele disse aos policiais que recebeu uma proposta para entregar a mala na rodoviária de São Paulo, pelo valor de R$ 1.500.

Feita a abertura da mala, foi constatado que haviam 42 tabletes e 03 porções de maconha, pesando no total, 30,045 kg da droga. Diante da situação, o jovem foi conduzido juntamente com as drogas apreendidas, para a delegacia de Polícia Civil em Rolândia.

Veja o momento da abertura da mala:

