Jovem é preso após tentar furtar quilos de picanha de mercado

Uma tentativa de furto em um mercado terminou de forma frustrada para um jovem, de 23 anos, na última quinta-feira (1º). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM) de Prudentópolis, região central do Paraná, o suspeito tentou subtrair dois quilos de picanha do estabelecimento comercial. Inclusive, essa não é a primeira vez que ele comete tal delito.

continua após publicidade

A corporação informou que foi até o mercado depois de receber a informação sobre uma tentativa de furto. Assim que os agentes chegaram no local, conversaram com um segurança, que alegou ter visto um jovem pegando duas peças de picanha e as escondendo entre as roupas.

- LEIA MAIS: Adolescente de 17 anos morre ao pilotar moto e se envolver em acidente

continua após publicidade

No entanto, como ele já é conhecido por cometer furtos, passou a ser monitorado e devido a isso deixou um dos itens e correu para a saída dos fundos. Na sequência, ele abandonou a outra peça de carne, pulou um muro e cruzou a BR-373, entrando em uma região de mata.

Nesse momento, vários funcionários correram atrás do suspeito. Com as características do autor, a PM entrou na mata e localizou o jovem, após buscas.

De acordo com as informações, ele já foi detido e preso pelo mesmo crime no dia 28 de maio em outro mercado da cidade. Por isso, ele acabou encaminhado com os produtos para os procedimentos cabíveis.

Com informações do site Rede Sul de Notícias.

Siga o TNOnline no Google News