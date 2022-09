Jovem é preso acusado de abusar sexualmente da irmã de 13 anos no PR

Da Redação

O caso foi registrado o último sábado (17), em Ponta Grossa

Um jovem, de 19 anos, acusado de abusar sexualmente da própria irmã, foi preso no sábado (17) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima tem 13 anos e foi encontrada seminua e desmaiada no meio do mato.

Segundo os agentes da Guarda Municipal (GM), testemunhas relataram que o jovem estava em cima da jovem e que saiu correndo, abotoando a calça e deixando a adolescente caída no chão. Segundo a GM, o suspeito correu atrás das testemunhas e fugiu do local.

Conforme os guardas municipais, a adolescente tinha dificuldades de respirar. Ela estava caída de cara para o chão. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana, com ferimentos graves.

O irmão da vítima e principal suspeito do crime foi detido pelos guardas, que encontraram objetos sexuais dentro da mochila do jovem de 19 anos. Ele foi encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial (SDP).

Com informações: Ric Mais

