Uma mulher de 39 anos e as duas filhas dela, de 22 e 16 anos, foram feridas com um canivete em frente a uma igreja em Santa Tereza do Oeste, no oeste do Paraná, na noite de domingo (22). Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de cometer as agressões. Segundo a Polícia Civil, o desentendimento começou durante o culto.

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As três vítimas foram hospitalizadas, duas delas com ferimentos mais graves. A Polícia Militar prendeu a suspeita e a encaminhou à Central Regional de Flagrantes de Cascavel, onde ela foi autuada por lesão corporal grave. O canivete apontado como a arma usada nas agressões foi apreendido.

Em depoimento, a jovem alegou ter agido em legítima defesa. Ela atribuiu a discussão a desavenças anteriores envolvendo seu ex-companheiro e afirmou que, ainda na igreja, foi avisada de que quatro mulheres a esperavam do lado de fora para agredi-la.

A Delegacia de Santa Tereza do Oeste assumiu a investigação na segunda-feira (23). A Polícia Civil vai apurar a versão da suspeita e deve ouvir as três vítimas para esclarecer como ocorreram as agressões. A jovem permanecia presa e aguardava audiência de custódia.