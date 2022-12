Jovem é presa por suspeita de matar o irmão após discussão no Paraná

Da Redação

Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por suspeita de homicídio. Ela teria matado o próprio irmão com um golpe de faca. As informações são do site Banda B.

O crime aconteceu após uma discussão regada a álcool e drogas na casa da família, na Rua Altamiro da Rocha Stoco, no Jardim Cristal. De acordo com informações do tenente Duarte, do 17º Batalhão da PM, antes os irmãos teriam ido a uma festa.

“Em dado momento, eles retornaram para a residência, onde ocorreu o crime. Um outro irmão presenciou a irmã lavando a faca e, quando questionou o que tinha feito, ela disse para ele sair dali, senão também iria tomar uma facada”, relata.

Conforme Duarte, a mulher teria lavado toda a casa para limpar vestígios do crime e estava com cheiro de alvejante nas mãos. “Ela negou a autoria, mas o outro irmão alegou que presenciou a cena e ela foi encaminhada para a delegacia.”

