Jovem é presa em Aeroporto no PR com 5 kg de haxixe presos ao corpo

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante neste domingo (23) ao tentar embarcar com aproximadamente cinco quilos de haxixe colados ao corpo no Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A passageira foi interceptada por agentes da Polícia Federal (PF) durante os procedimentos de rotina de fiscalização no terminal e tinha como destino final a cidade de Fortaleza, no Ceará.

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De acordo com a corporação, os policiais desconfiaram da jovem durante o controle de embarque e, ao realizarem a revista, encontraram diversos pacotes da droga fixados sob as vestes dela. Levantamentos iniciais apontam que o entorpecente foi adquirido no município de Mundo Novo, na região fronteiriça de Mato Grosso do Sul, para ser entregue na capital cearense.

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Após o flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde permanece detida. Ela foi autuada e deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode ultrapassar os 15 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento para tentar identificar outros possíveis envolvidos no esquema logístico do crime.