Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
EM FLAGRANTE

Jovem é presa em Aeroporto no PR com 5 kg de haxixe presos ao corpo

Passageira tentava levar a droga para o Ceará quando foi abordada pela Polícia Federal.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem é presa em Aeroporto no PR com 5 kg de haxixe presos ao corpo
Autor A passageira foi interceptada por agentes da Polícia Federal (PF) durante os procedimentos de rotina de fiscalização - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante neste domingo (23) ao tentar embarcar com aproximadamente cinco quilos de haxixe colados ao corpo no Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A passageira foi interceptada por agentes da Polícia Federal (PF) durante os procedimentos de rotina de fiscalização no terminal e tinha como destino final a cidade de Fortaleza, no Ceará.

- leia mais: Buscas por homem desaparecido após queda de jet ski em represa de Cascavel entram no terceiro dia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a corporação, os policiais desconfiaram da jovem durante o controle de embarque e, ao realizarem a revista, encontraram diversos pacotes da droga fixados sob as vestes dela. Levantamentos iniciais apontam que o entorpecente foi adquirido no município de Mundo Novo, na região fronteiriça de Mato Grosso do Sul, para ser entregue na capital cearense.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Após o flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde permanece detida. Ela foi autuada e deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode ultrapassar os 15 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento para tentar identificar outros possíveis envolvidos no esquema logístico do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cascavel haxixe investigações criminais Polícia Federal prisão em flagrante trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV