Jovem é morto por engano no PR; alvo seria adolescente de 15 anos

Um jovem, de 19 anos de idade, morreu vítima de uma bala perdida na noite desta terça-feira (11), no município de Sarandi, no Paraná. Conforme a Polícia Civil (PCPR), um adolescente de 15 anos seria o alvo dos criminosos. Ele também foi atingido pelos disparos.

No momento do crime, o jovem estava conversando com o menor de idade, quando os suspeitos chegaram e efetuaram os disparos. O adolescente foi atingido nos braços e nas pernas. O jovem foi atingido por engano, e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A vítima, que até o momento não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado às pessoas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O principal suspeito do crime, um outro adolescente, foi apreendido pela PCPR. As causas ainda não foram confirmadas, mas a polícia não descarta a possibilidade de a ocorrência possuir relação com o tráfico de drogas.





